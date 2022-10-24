إيطاليا: لا أثر لفرضية “رقابة أجنبية” على أداء الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت مصادر من الحكومة الإيطالية، أن لا أثر لفرضية “مراقبة أجنبية” على أداء الحكومة الجديدة، في اللقاء الذي جمع أمس رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا وقد عقدت ميلوني لقاء مطولا وصريحاً مع الرئيس ماكرون، تحدثا فيه عن التحديات الرئيسية التي تواجهها أوروبا: الطاقة، والأزمة الدولية، سلاسل القيمة، السيادة الغذائية، الجغرافيا السياسية ومحاربة الهجرة غير النظامية.

وقالت المصادر، إن “هناك ملفات عديدة تحتاج إلى التعاون وستكون إيطاليا مستعدة للعمل مع الجميع للدفاع عن المصالح الإيطالية وبناء أوروبا أكثر فاعلية في تقديم إجابات على الأسئلة الاستراتيجية الرئيسية”.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه “مع ذلك، لا توجد أي آثار في اجتماع أمس، لأية إشارة إلى فرضيات رقابة أجنبية على الديمقراطية الإيطالية، كما ذكرت بعض الصحف”، كذلك “لأن رئيسة الوزراء الإيطالية، أعربت عن موقفها في هذا الصدد بوضوح في الأسابيع الأخيرة”.