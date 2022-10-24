ميلوني للسيسي: منطقة المتوسط والشرق الأوسط موضع اهتمام الحكومة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمنياته للحكومة الإيطالية بالتوفيق في عملها، وذلك ردا على برقية تهنئة للأخير.

وكتبت ميلوني في تغريدة على منصة (تويتر) الاثنين “نحن نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومصممون على تعزيز تعاوننا الثنائي في قضايا حاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان”.

وكان الرئيس المصري قد أبرق ميلوني في وقت سابق مهنئا على توليها رئاسة الحكومة الايطالية الجديدة، “متمنيًا لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذي يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق”.

وحسب الرئاسة المصرية، أعرب السياسي عن “التطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا في جميع المجالات”، مضيفا “كما أدعوها للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب27) بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خلال القمة المرتقبة”. ‏