إيطاليا: فقدان 4 أشخاص في غرق قارب هجرة قبالة سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت مصادر أمنية إيطالية عن مأساة جديدة في البحر قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث غرق قارب خشبي على متنه حوالي ثلاثين مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم إنقاذ حوالي عشرين شخصًا، من بينهم ثلاث نساء وقاصر واحد، بينما تم الإبلاغ عن أربعة على الأقل أدخلوا في عداد المفقودين”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إن “الناجين أنفسهم هم من تحدثوا عن ذلك”، مبينين إن الأمر يتعلق بـ”ثلاثة رجال وامرأة”.

وكانت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، قد علمت الأسبوع الماضي عن مأساة أخرى على طريق الهجرة المارّة عبر وسط البحر المتوسط، حيث تم العثور على جثتي طفلين صغيرين جدًا على متن قارب هجرة.