البابا يستقبل رئيس جمهورية قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين المصادف ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أنانستاسياديس، والذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران پاول ريتشارد غالاغر.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد جاء في بيان أصدرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد تمت الإشارة خلال المقابلة إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وجهورية قبرص وإلى العزم على زيادة تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها استقبال اللاجئين.

واختتم بيان دار الصحافة الفاتيكانية مشيرا إلى التطرق أيضا إلى “عمليّة إعادة توحيد الجزيرة وإلى الوضع في شرق المتوسط والمنطقة بكاملها، على أمل أن تتم معالجة المشاكل المفتوحة من خلال الحوار.