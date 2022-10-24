البابا يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة زوجته بريجيت، في مبنى القصر الرسولي بالفاتيكان.

ووفقا لبيان فاتيكاني، اللقاء الذي تخللته محادثة خاصة استمرت أكثر من ساعة، هو الثالث بين البابا ورئيس الإليزيه، بعد لقاء الـ26 حزيران/يونيو 2018، والذي أعقبه آخر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وحيّت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون البابا قائلة: “أصلي لك كل يوم”. بينما تم في ختام اللقاء تبادل الهدايا بين، إذ قال ماكرون وهو يقدم للحبر الأعظم الطبعة الأولى بالفرنسية لكتاب “من أجل سلام دائم” للفيلسوف إيمانويل كانت: “إنني أقدم لك كتابًا دائماً”، في إشارة إلى حقيقة أنه في اللقاءين السابقين أيضاً، كان الرئيس قد أهدى بيرغوليو كتابين آخرين.

هذا وقد شارك ماكرون أمس في لقاء للصلاة من أجل السلام مع ممثلي أديان العالم الكبرى الذي نظمته جماعة سانت إيجيديو بعنوان “صرخة السلام”، والذي سينتهي بخطاب للبابا غدًا في الملعب الروماني القديم (كولوسيوم).