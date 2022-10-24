وزير خارجية إيطاليا: شكراُ لسانت إيجيديو على الحوار والنقاش عن السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن “الشكر لجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية على لحظة اللقاء والحوار بين الأديان هذه”.

وقد افتُتحت في العاصمة الإيطالية روما يوم أمس الأحد، قمة للحوار بين الأديان حول السلام، نظمتها سانت ايجيديو تحت عنوان (صرخة السلام)، والتي تشهد مشاركة رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فضلا عن شخصيات سياسية ودينية بارزة أخرى.

وكتب الوزير تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أنه “سيراً على روح لقاء أسّيزي، نجدد التزامنا بالسلام ضد جميع أشكال التطرف والعنف”.