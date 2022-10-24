مستجدات وباء كوفيد بإيطاليا: 39 وفاة و11606 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (24 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 39 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و11 ألفا و606 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و633 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 52 وفاة والاصابات 25 ألفا و554 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بثلاثة مرضى ليصبح في المجموع 226 مريضا، فيما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (107 مريضا أكثر) لتبلغ إجمالا 7 آلاف و124 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة عدد حالات التعافي من الوباء منذ انتشاره بـ 22 مليونا و672 ألفا و607.

حصيلة الإصابات بكوفيد-19، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات النشطة، تبلغ 23 مليونا و359 ألفا و680.