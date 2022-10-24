ميلوني تشكر الملك سلمان وولي العهد على التهنئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني “بالشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان” على التهنئة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

ونوهت رئيسة وزراء حكومة يمين الوسط الجديدة في تغريدة الاثنين على منصة (تويتر) بأن “إيطاليا تهتم بشدة باستقرار الشرق الأوسط” وبالارتقاء بمستوى التعاون في مجالات “أمن الطاقة والاستثمارات وحقوق الإنسان”.

وكان ملك السعودية وولي العهد قد أرسلا برقيتي تهنئة إلى ميلوني للإعراب عن “أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.