المبعوث الاممي: الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا أولوية قصوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي على وجوب “تأسيس مؤسسات شرعية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب على أساس إرادة سياسية حقيقية”، وقال، في أول إحاطة له اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي، “في إطار هذه العملية، يأتي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كأولوية قصوى”.

وحسب الإحاطة التي نشرت نصها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلن باتيلي أنه سيكثف المشاورات مع “الجهات الفاعلة ذات الصلة لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك خلال مؤتمر القمة المقبل لجامعة الدول العربية”.

ودعا المبعوث مجلس الامن إلى توجيه رسائل للفاعلين الليبيين لحثهم على “ضرورة العمل معاً بإخلاص والتزام من أجل إجراء الانتخابات” وقال إن “دعوتكم الموحدة إلى مزيد من التواؤم والتنسيق في عمل الفاعلين الدوليين ستكون أيضاً بالغة الفائدة لمساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأشار باتيلي إلى أن “الأزمة السياسية ما تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية. علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات”.

وقال “في الوقت الذي يتواصل فيه سريان وقف إطلاق النار، يحتاج المسار الأمني إلى إعادة تنشيط لأنه تأثر سلباً بالمأزق السياسي الذي طال أمده. وأسفرت الاشتباكات العنيفة في طرابلس في 27 آب/ أغسطس إلى تحول في ميزان القوى في العاصمة، مما زاد من عمق التوترات بين الجهات الأمنية في الشرق والغرب وأدى إلى استقرار هش”. وأردف بهذا الصدد “بالإضافة إلى مشاوراتي مع الجهات الأمنية في الشرق والغرب، يسرني أن أبلغكم أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد وافقت على الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة سرت يوم الخميس المقبل لمناقشة استئناف الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

كما انتقد المبعوث الاممي حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والتي “ما تزال مبعث قلق، حيث تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء مع إفلات من العقاب، وما يزال الاحتجاز التعسفي أيضاً من الممارسات الشائعة”.