خطاب ميلوني لنيل الثقة: حكومة سياسية قوية ستنفذ الالتزامات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية، إلى أن رئيسة الحكومة جورجا ميلوني ستشدد في خطابها غدا الثلاثاء أمام البرلمان لنيل الثقة على أن برنامج الجهاز التنفيذي يطمح بأن يكون “أساس عمل لدورة تشريعية كاملة”، أي خمس سنوات، وسيؤكد “الطبيعة السياسية القوية للحكومة ويهدف إلى متابعة وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مع المواطنين الإيطاليين خلال الحملة الانتخابية”.

وتشمل قائمة الفريق الحكومي، الذي أدى اليمين الدستورية نهاية الأسبوعي الماضي، 5 تكنوقراط، إضافة إلى 9 وزراء من حزب ميلوني (إخوة إيطاليا) و5 وزراء لكل من الحزبين الشريكين في يمين الوسط، حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب (فورتسا إيتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني.