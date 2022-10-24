سالفيني: الحكومة الجديدة ستعيد احترام القوانين والحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير البني التحتية، ماتيو سالفيني إن حكومة يمين الوسط الإيطالية الجديدة ستعيد “احترام القوانين والحدود”، في إشارة إلى التحكم في ظاهرة الهجرة غير النظامية.

كما نفى سالفيني، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني ستبث كاملة في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين، صلاحية اتخاذ القرارات بشأن الموانئ إلى وزير سياسات الجنوب والبحر، المقرب من ميلوني، سيباستيانو موزوميتشي، بدلا من وزارته.

ويحق للسلطة المسؤولة عن الموانئ إغلاقها أمام سفن المنظمات الناشطة في مجال انقاذ المهاجرين.

وكان سالفيني التقى في وقت سابق الاثنين القائد العام لخفر السواحل الإيطالي الأدميرال نيكولا كارلوني.