الرئيس الأوكراني: ليس بيدي وقف الحرب بل عدم خسارتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه “ليس في يدي وقف الحرب وما يمكنني فعله هو ألا أخسرها”، مشيرا إلى أن روسيا كانت لديها “خطة احتلال لكل أوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) في سؤال بشأن إطلاق مفاوضات سلام مع الكرملين ” كنت أرغب دائمًا في التحدث، لكن ليس ببندقية موجهة إلى رأسي. منذ البداية لم يكن حوارًا، بل سلسلة طويلة من إنذارات فرضها بوتين بالقوة “.

وقال “نقاتل للدفاع عن أنفسنا فهم (الروس) من غزا أرضنا للقضاء علينا وبدأوا ذلك منذ عام 2014 باحتلال شبه جزيرة القرم… نحن نقاتل في أوكرانيا، وليس على أراض روسية، وإذا انسحبوا، فسيكون من الممكن البدء في التفاوض والعيش كبلدين متجاورين”.

وحسب زيلينسكي، فإن “الروس لا يريدون وقف الحرب، فمنذ البداية كان لديهم نفس خطة احتلال كل أوكرانيا”، وقال “لقد اقترحنا مئات المرات التحدث: منذ أن أصبحت رئيسًا في عام 2019، كنت مستعدًا للتفاوض باستخدام كل قناة”، ولكن “موسكو لم ترغب أبدًا في إجراء حوار حقيقي وفق احترام متبادل. لقد فرضت علينا الاعتراف بأوضاع تم التوصل إليها بالقوة”.

وأشار الرئيس الاوكراني إلى أن روسيا “ستتفاوض فقط عندما تفهم أنها لا تستطيع الفوز عسكريًا”، بينما “نحن دائمًا على استعداد للتفاوض”، إلا أنه أعرب عن قناعته بأنه للوصول إلى السلام “من الضروري عزل روسيا والتغلب عليها في المعركة”.