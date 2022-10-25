تاياني وبلينكن يستعرضان في مكالمة هاتفية العلاقات الثنائية والاستمرار بدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما عن مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن مساء أمس الاثنين.

ووفق المذكرة الصادرة في روما، فإن تاياني “تأكيداً للأولوية المطلقة التي توليها إيطاليا للعلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب عن رغبته في تعميق العلاقات الثنائية الممتازة ومواصلة الالتزام المشترك لمواجهة التحديات العالمية”، كما تم التوافق بين الجانبين على “أهمية المضي قدما في العمل معًا لضمان السلام والعدالة في أوكرانيا، وضمان استمرار الدعم لكييف بالحفاظ على موقف حازم للغاية تجاه الاتحاد الروسي”.

وأكد رئيسا الدبلوماسية الإيطالية والأمريكية “التزامهما بالارتقاء بالتعاون الفعال والتنسيق الوثيق على المستوى الثنائي وفي إطار حلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع وفي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بغية تعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي ودعم التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد”.