الرئيس الأوكراني: روسيا استخدمت وتستخدم الطاقة كسلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الربط بين الحرب والارتفاع القياسي لأسعار الطاقة حاليا.

وكان زيلينسكي يجيب على سؤال، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، بشأن كيفية اقناع رجل أعمال إيطالي بأن عليه أن يدفع ثمن الدفاع عن أوكرانيا بالقطيعة مع موسكو، في حين أن سعر الغاز يرتفع بشدة.

وأضاف الرئيس الاوكراني “أقول إنه لا علاقة لنا بذلك. لقد استخدمت موسكو بالفعل سلاح الطاقة في الماضي، فهي تكره أن تتمكنوا أنتم الأوروبيون الاستقلال عن الغاز الروسي. إنهم لا يريدون دولًا مستقلة من ناحية الطاقة”.

وقال “على أي حال، بحلول العام القادم ستكونون وجدتم مصادر بديلة. إذا وقعتم ضحية للابتزاز الروسي، فربما تنفقون أقل اليوم، لكن في المستقبل سيكون ابناؤكم من يدفع الثمن. كلنا ندفع ثمن حريتنا، وإلا فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيملي القواعد”.