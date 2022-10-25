رئيس مجلس الأساقفة الايطاليين: إقامة الجدران لا تضمن الأمن بل تعقده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى ظاهرة الهجرة، قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي إن “هناك إغراءات كثيرة للتفكير في الامن على أنه إقصاء للآخر. في الواقع، لا ضمان للأمن أبدًا باستثناء الآخر. الجدران ليست ضمانة، بل على العكس من ذلك تعقد قضية الأمن”.

وشدد الكاردينال، مخاطبا جلسة نقاش بعنوان (البحر الأبيض المتوسط ​​، البحر المتعدد الهوية) في إطار حدث (صرخة السلام) لجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الذي سيختتم في الكولوسيوم بحضور البابا فرنسيس، على أن “قضية الهجرة يجب معالجتها ليس من منطلق الأمن ولكن قبل كل شيء من المنظور الإنساني والإنسانية. ولا يزال يتعين علينا تحرير أنفسنا من إغراء العيش بالخوف فقط. فلنترك هذا إلى الماضي. ولكن دعونا نحاول، وهذه مسؤولية أوروبا بأكملها، مقاربة ليست ذات طابع أمني حصرا، بل رؤية مستقبلية وجعل البحر الأبيض المتوسط ​​مختبرًا للتلاقي” بين الشعوب.