برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ”خادمة برلين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ اتهم عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي، أنجلو تشوكّا، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بأنها “خادمة برلين”.

وقال تشوكّا في بيان حمل عنوان: “أورسولا خادمة برلين”، إن هذه الأخيرة قد “تجاوزت الحدود، فبينما لم يعد لدى غالبية المواطنين الأوروبيين والإيطاليين المال لدفع الفواتير بسبب غلاء أسعار الطاقة، وفي ظل إغلاق آلاف الشركات الزراعية والصناعية، وبشكل خاص في شمال إيطاليا، أبوابها، مع ملايين العاطلين الجدد عن العمل على الأبواب، قررت رئيسة المفوضية الأوروبية، دون استشارة الدول الأعضاء، دفع 1.5 مليار شهريًا لأوكرانيا طالما تطلّب الأمر”.

وأضاف البرلماني: “إن دعمنا للشعب الأوكراني، الذي هاجمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والقوات الروسية، لم يوضع على المحك هنا، بل التفكك والانتحار الجماعي القائم، الذي يوضع فيه الاتحاد الأوروبي، الخاضع والراكع لقرارات برلين ورغباتها”.

“لقد حان الوقت الآن لكي تطرح الحكومة الإيطالية الجديدة بجدية مسألة ما يخدمه المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، الذي لا يبدو أنه يدافع عن مصالح أمتنا ويبدو أنه مشغول فقط بالطاعة ليس فقط في برلين، ولكن أيضا في ليتا، في تشويه سمعة الحكومة الجديدة التي اختارها الناخبون بعد انتخابات حرة “.