إيطاليا: إصابات كوفيد 48714 وحالات الوفاة 120

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 48,714 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء، في حين بلغت أمس 11,606 إصابة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 120 حالة وفاة أخرى”، بينما كانت الوفيات قد توقفت أمس عند 39 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 297,268 تحليل كشف عن العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 16.4٪”، إذ “شهدت ارتفاعًا بعد أن كانت قد توقفت عند 14.4٪ يوم أمس”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد حالات الاستشفاء في الأقسام الاعتيادية بالمستشفيات، قد انخفض بحاصل 18 حالة منذ يوم أمس، ليصل المجموع إلى 7106″، بينما “زاد عدد الأشخاص القابعين في أجنحة العناية المركزة بشكل طفيف، بـ6 حالات منذ أمس، وليصبح مجموعهم 232 إجمالاً”.