أساقفة كنيسة أوكرانيا الكاثوليكية يتحدون مع البابا للصلاة في الكولوسيوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ ينضم المؤمنون الكاثوليك في كل رعايا أوكرانيا للصلاة من أجل السلام بالاتحاد مع البابا فرنسيس الذي سيكون في الملعب الروماني القديم (كولوسيوم) عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، في نهاية مؤتمر “السلام” الذي تنظمه جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية.

وسيكون مع البابا في روما اليوم، ممثلو الكنائس والجماعات المسيحية وقادة أديان العالم، وبهذا الصدد كتب الأساقفة، أن “نداء البابا فرنسيس موجه لنا بشكل خاص، نحن المؤمنين في أوكرانيا، لأننا نخلق سلسلة من الصلاة الروحية، نطلب معونة الله، نطلب من الرب عطية السلام، نهاية الحرب والنصر على الغازي”.

وذكر الأساقفة أن “الرعاية التي يحيط بها الأب الأقدس البلدان التي تشتعل فيها الحروب، وبشكل خاص المآسي التي تحدث في أوكرانيا، لهي خير تعبير عن تضامن البابا وتعاطفه مع أولئك الذين تدمرهم الحرب”. واختتموا بالقول: “نحن نبارك بصدق كل أولئك الذين يختارون، وعلى جبهات مختلفة، سلامًا عادلًا لأجل العالم”.