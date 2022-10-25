البابا: يتعرض السلام اليوم لانتهاك خطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال البابا فرنسيس، إن صلاتنا هذا العام أصبحت “صرخة”، لأن السلام اليوم يتعرض لانتهاك خطير، يجرح ويداس عليه، وهذا في أوروبا، تلك القارة التي عاشت مآسي الحربين العالميتين في القرن الماضي، وها نحن اليوم نشهد حرباً عالمية ثالثة”.

وشجب البابا في خطابه أمام الملعب الروماني القديم (كولوسيوم) بمناسبة اللقاء بين الأديان من أجل السلام الذي روج له جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، قائلا إنه “لسوء الحظ، منذ ذلك الحين، لم تتوقف الحروب عن جعل الأرض تنزف وتفقر، لكن اللحظة التي نمر بها اليوم مثيرة بشكل خاص. ولهذا رفعنا صلاتنا إلى الله، الذي دائمًا ما يستمع إلى صرخة حزن أولاده”.

وأشار بيرغوليو إلى أن “السلام يكمن في قلب الأديان، في كتبها المقدسة، في رسالتها وفي صمت الصلاة. هذا المساء، سمعنا صرخة من أجل السلام: السلام يختنق في مناطق عديدة من العالم، يهينه العنف المفرط، ويُنكر حتى على الأطفال والمسنين، الذين لم يسلموا من قسوة الحرب الرهيبة”. وخلص الحبر الأعظم الى القول، إنه “غالبًا ما يتم إسكات صرخة السلام، لا بخطاب الحرب فقط، بل بلامبالاة القتال أيضاً”.