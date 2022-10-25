البابا: استخدام الأسلحة النووية تهديد علني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال البابا فرنسيس، إن “ما كان يُخشى وما لم نرغب بسماعه يحدث اليوم: أن استخدام الأسلحة الذرية، التي استمر إنتاجها واختبارها بعد هيروشيما وناغازاكي، أصبح الآن تهديداً علنياً”.

وفي خطابه أمام الملعب الروماني القديم (كولوسيوم) بمناسبة اللقاء بين الأديان من أجل السلام الذي روج له جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أضاف البابا بنبرة شديدة: “في هذا السيناريو الغامض، حيث لا تعتمد مخططات أقوياء الأرض للأسف على التطلعات العادلة للشعوب، من أجل خلاصنا، لا يتغير مخطط الله، وهو مشروع سلام وليس لا نذير شؤم”.

ودعا بيرغوليو إلى السلام، قائلا: “لكن الدعوة إلى السلام لا يمكن قمعها: إنها تنبثق من قلوب الأمهات، مكتوبة على وجوه اللاجئين والعائلات الهاربة، الجرحى أو المحتضرين. وهذا الصراخ الصامت يرتفع إلى السماء”.

وأوضح البابا أنه “لا تُعرف صيغ سحرية للخروج من النزاعات، لكن هناك حق مقدس في طلب السلام باسم المعاناة التي يعاني منها الإنسان ويستحق الاستماع إليه. إنه يستحق أن يصمت الجميع بدءًا من الحكام، للاستماع إليه بجدية واحترام. صرخة السلام تعبر عن آلام الحرب ورعبها، إنها أم الفقر”.

واستشهد الحبر الأعظم برسالته “أخوة جميعاً”، قائلا إن “كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه. الحرب فشل للسياسة والإنسانية، استسلام مخز، وهزيمة في وجه قوى الشر. إنه إيمان ينبع من أشد الحروب إيلامًا. دروس القرن العشرين، وللأسف هذا الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين أيضاً”.