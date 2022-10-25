البابا: لا أحد يستخدم اسم الله ليبارك الإرهاب والعنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال البابا فرنسيس محذرا، من أن لا أحد يمكنه استخدام اسم الله ليبارك الإرهاب والعنف.

وفي خطابه أمام الملعب الروماني القديم (كولوسيوم) بمناسبة اللقاء بين الأديان من أجل السلام الذي روج له جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أضاف البابا، “دعونا ننزع فتيل الخلافات بسلاح الحوار”.

واستشهد بيرغوليو بالبابا القديس، يوحنا الثالث والعشرون، مذكرا بأنه خلال “الأزمة الدولية الخطيرة، في أكتوبر 1962، بينما بدا صدام عسكري وتهديد نووي قريبين، وجه هذا النداء: نلتمس جميع الحكام ألا يظلوا صماء إزاء هذه الصرخة الإنسانية. أن يفعلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السلام. وبالتالي تجنب ويلات الحرب في العالم، التي لا يمكننا توقع عواقبها الرهيبة على جميع المستويات وفي جميع الأوقات، إنها قاعدة الحكمة والحصافة التي تجذب بركة السماء والأرض”.

واستذكر البابا بحزن الكلمات التي قالها بمناسبة الاجتماع مع العالم الأكاديمي في بولونيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، قائلا: “بعد ستين عامًا، استذكر هذه الكلمات ذات الصلة والمثيرة للإعجاب. لقد جعلتها كلماتي. نحن لسنا محايدين، بل مصطفين معاً من أجل السلام. لذلك فإننا ندعو إلى قانون (الحق بالتمتع بالسلام) باعتباره حقًا للجميع في تسوية النزاعات دون عنف”.

ثم ذكّر البابا بأنه “قبل عام واحد، اجتمعنا هنا، أمام الكولوسيوم، وأطلقنا نداءً، يبدو اليوم أكثر أهمية: لا يمكن استخدام الأديان في الحرب. السلام مقدس فقط ولا يمكن لأحد استخدام اسم الله ليبارك الإرهاب والعنف، إذا رأيت حروبًا من حولك فلا تستسلم! الشعوب تريد السلام، زرع بذور المصالحة، واليوم نرفع صرخة السلام إلى السماء، مرة أخرى بكلمات القديس يوحنا الثالث والعشرون: “عسى أن يكون كل شعوب الأرض إخوة وأخوات، وليزدهر فيهم السلام المنشود ويملك دائمًا”.