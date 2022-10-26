ايطاليا: لا سلام بدون سيادة كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “لا سلام بدون عدالة”، وفي حالة النزاع الأوكراني “لا يمكن أن تكون هناك عدالة بدون سيادة كييف”.

وفي مداخلته خلال المؤتمر الكبير المقام احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) التطوعية المعنية بمشاريع التعاون الإنمائي، في روما الأربعاء، قال الوزير تاياني إن “مأساة الحرب تلوح في أفق أوروبا”، مرحباً بمبادرة المؤتمر التي ستشمل ابتداءً من يوم غد، مساهمة بعض الفنانين الأوكرانيين”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “هذه علامة على اهتمام كبير”، كما “أنها مسألة دفاع عن قيمة سامية تتمثل بحرية دولة ذات سيادة”، مشدداً على أن “حرية شعب ما لا يمكن طمسها بالعنف”.

وذكّر وزير الخارجية بالتزام البابا فرنسيس، قائلاً “إننا جميعًا نناضل من أجل السلام”، ولكن “كما قال القديس يوحنا بولس الثاني: لا سلام بدون عدالة، وفي هذه الحالة، العدالة هي سيادة أوكرانيا”.