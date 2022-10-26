تاياني: تحرك قوي من إيطاليا وأوروبا لحل مشاكل منطقة المتوسط ​​والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “إذا أردنا حل جميع مشاكل منطقة المتوسط ​​والهجرة، فلا يسعنا إلا أن نركز على نمو القارة الأفريقية، وأن نفكر بضرورة اتخاذ إجراءات قوية من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي”.

وفي مداخلته خلال المؤتمر الكبير المقام احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) غير الحكومية، المعنية بمشاريع التعاون الإنمائي، في روما الأربعاء، حرص الوزير تاياني على “شكر الكنيسة أيضًا لالتزامها بالتنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية”، وشدد على أن “أفريقيا تنتظر الكثير منا”، مبيناً أن “في أفريقيا لا يوجد سوى آراء إيجابية تجاه إيطاليا، فلا يمكننا تفويت هذه الفرصة”.

وذكّر تاياني، بأن الحكومة الجديدة كانت شديدة الوضوح بشأن موضوع “الهجرة”، فـ”نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد وبشكل أفضل لجعل القارة الأفريقية تنمو”. لذلك، أعرب عن الأمل بـ”عمل جماعي لمواجهة التحديات المشتركة”، أو بالأحرى “اللامساواة، التغيّر المناخي وأزمة الغذاء، لأجل محاربة الهجرة غير النظامية، تعزيز الهجرة المنظمة، وحماية كرامة الإنسان على الدوام”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “المرء إذا كان يعيش في ضيق وفقر، فهو ليس حراً. أما العمل فيكسِب الإنسان هذه الحرية”، ولهذا السبب، “فمن واجبنا خلق عمل في بلدان الأصل، بل وفي الأماكن التي لدينا فيها أصدقاء أيضاً، والدفاع عن مركزية الفرد دائماً”.