وزير خارجية إيطاليا: فليَسُد الحوار على الصراع بشأن حل الدولتين والشعبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى أن يتغلب الحوار على الصراع بشأن حل الدولتين والشعبين في الشرق الأوسط.

وفي مداخلته خلال المؤتمر الكبير المقام احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) التطوعية، في روما الأربعاء، تحدث الوزير تاياني عن الوضع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا: “يجب أن يكون الحوار بين الأديان قادراً على المساهمة في السلام، وتحقيق حل الشعبين والدولتين”، لأن “من الضروري أن يسود الحوار على المواجهة”.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد أشار وزير الخارجية إلى أن “إيطاليا تريد أن تلعب دوراً رائداً في الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر. نحن جزء من الاتحاد الأوروبي. والمزيد من مساهمة إيطاليا في الاتحاد الأوروبي تعني أوروبا أقوى وأكثر مصداقية، تتطلع بشكل متزايد نحو الجنوب”.