مينّيتي يدعو لعمل مشترك بين روما وأبوظبي لمواجهة تحديات الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الداخلية الأسبق، رئيس مؤسسة (ميد-أور)، ماركو مينّيتي إيطاليا والامارات العربية المتحدة بـ”الدولتين المهمتين للغاية” في منطقة المتوسط ​​الموسعة وفي العالم.

وتحدث رئيس (ميد-أور) عن “علاقات صداقة وتعاون قديمة” بين روما وأبوظبي، والتي “بحاجة لإعادة إطلاق مهمة بشكل خاص” في مواجهة “التحديات الراهنة أمام المجتمع الدولي المرتبطة بالصراع في أوكرانيا من أزمة الطاقة مرورا بأزمة الغذاء إلى الأزمة الإنسانية”.

وأشار مينيتي، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (آفاق جديدة للتعاون بين إيطاليا والإمارات) بالعاصمة روما، إلى أنه بحكم دور إيطاليا والإمارات على الساحة العالمية فـ”من المهم والأساسي استئناف علاقة ثقة كاملة بين البلدين لمواجهة هذه الأزمات الثلاث الكبرى معًا”.

وبحسب وزير الداخلية الإيطالي السابق، “سيكون من المناسب لإيطاليا والإمارات العمل على معاهدة بين رؤساء دول وحكومات دول البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع” لأن “اليوم هناك حاجة لإيجاد ذلك الخيط الذي يوحِّد ولا يقسِّم (حوض) البحر الأبيض المتوسط”.

ونوه رئيس مؤسسة (ميد-أور) بالدور “الأساسي” الذي تلعبه الإمارات ضد الإرهاب وخاصة ضد تنظيم داعش الذي “هُزم ولم يُمسح” من وجه الارض، وقال “ينبغي ألا ننسى أبدًا إن تحدي الإرهاب الدولي لم ينته إلى الأبد: الحرب في أوكرانيا اليوم يمكن أن تعيد مرة أخرى ذلك التحدي”، كما أن أفغانستان وأفريقيا يمكنهما التحول إلى “بيئات حاضنة للإرهاب”.

وتهدف مؤسسة ميد-أور، التابعة لمجموعة (ليوناردو) الإيطالية، إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والبحث والتدريب العلمي بين إيطاليا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط ومنطقة الساحل والقرن الافريقي.