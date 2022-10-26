مينّيتي: حرب أوكرانيا منعطف مؤلم في التاريخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينّيتي، إن الحرب في أوكرانيا تعتبر “نقطة تحول دراماتيكية في تاريخ العالم، ولن يبقى أي شيء كما كان عليه من قبل”.

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر “آفاق جديدة للتعاون بين إيطاليا والإمارات” الملتئم بروما الأربعاء، سلط وزير الداخلية الأسبق، الضوء على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهو “هدف ليس من السهل تحقيقه على الإطلاق”، وأوضح أن الحرب “قد أغلقت فصل العالم أحادي القطب. هذه الفكرة الوهمية انتهت إلى الأبد، ولا يمكن أن يتمثل الحل البديل بإعادة بناء عالم جديد ثنائي القطب، تحل فيه الصين محل روسيا، فلن يصمد هذا الحل أيضاً”.

ورأى رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور)، أنه “لمعالجة قضية الحرب في أوكرانيا يجب علينا معالجة قضية النظام العالمي الجديد، فأوروبا بحاجة لدور ريادي، لكنها لا تكفي لوحدها”، مضيفًا أن “الهند، التي ستصبح في وقت ما قوة ديموغرافية رائدة، لا يسعها إلا أن تلعب دوراً قيادياً”.

وبالنسبة لمينيتي، فإن روسيا كما عرفناها “لن يبقى لها وجود مرة أخرى مطلقاً عند نهاية هذا الصراع”، بل “ستمتلك دوراً ثانوياً بالنسبة لدولة عظيمة أخرى هي الصين”. واختتم بالقول “نواجه هنا انقلاباً غير عادي للأمور، لأنه حتى عام 1989 كانت موسكو هي الخطر الرئيسي لبكين بالتحديد”.