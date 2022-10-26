مينّيتي: حلول الحرب بأوكرانيا ومواجهة تداعياتها تتطلب دورا من دول الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مؤسسة (ميد-أور) وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينّيتي أنه “ليس من الممكن اليوم التفكير في حل وسلام مستقر ومستدام” للحرب الروسية على أوكرانيا “إذا لم تكن هناك مشاركة كاملة لبلدان البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع”.

وأشار رئيس المؤسسة التابعة لمجموعة (ليوناردو) الإيطالية، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (آفاق جديدة للتعاون بين إيطاليا والإمارات) بالعاصمة روما، إلى أن أزمات الطاقة والغذاء والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب “انتشرت إلى بقية العالم مثل تسونامي” والتي تلقي بظلال قاتمة على منطقة المتوسط. وقال “دعنا نفكر فقط فيما يمكن أن يحدث في دول شمال إفريقيا التي تعتمد على القمح الأوكراني والروسي”، محذرًا من أن “الوضع لم يتم تجاوزه، فبعض الدول قد تواجه في فصل الشتاء أزمة غذائية يمكن أن تؤدي إلى أزمة اجتماعية تفسح المجال لموجة جديدة من الهجرة”.

وحسب مينّيتي، فإنه باعتبار أن هناك 5 ملايين لاجئ أوكراني انتقلوا إلى دول الاتحاد الاوروبي، “إذا وصل مئات الآلاف من الأشخاص من شمال إفريقيا أيضًا إلى أوروبا، فقد تواجه قارتنا أزمة إنسانية مأساوية يصعب حلها وليس من المؤكد أن التضامن يمكن أن يصمد أمام هذا التحدي”.

ولفت رئيس مؤسسة (ميد-أور) إلى “الهوية المشتركة” بين دول المتوسط والكامنة في “الانتماء إلى جزء من نصف الكرة الجنوبي” وبالتالي فإن “الحرب التي ولدت في الشمال لن تجد حلاً بدون الجنوب، مما يتطلب دورا من دول شمال افريقيا والخليج”.