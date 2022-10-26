البابا يوجّه نداء من أجل الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، الصلاة من أجل ضحايا اعتداء وقع في مقاطعة كيفو شمالي الكونغو

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فبعد أن حيا المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بلغات عديدة وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه: “نشهد أحداثا مروعة لا تزال تدمي جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعرب عن أسفي الشديد للاعتداء غير المقبول الذي وقع في الأيام الأخيرة في مابوجا، في مقاطعة كيفو الشمالية، حيث قُتل أشخاص عزل، من بينهم راهبة تعمل في مجال الرعاية الصحية”.

وخلص بيرغوليو الى القول، “لنصلِّ من أجل الضحايا وعائلاتهم وكذلك من أجل الجماعة المسيحية وسكان تلك المنطقة الذين ينهكهم العنف منذ فترة طويلة”.