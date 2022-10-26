مسؤول فاتيكاني: سنستغل أي انفتاح صغير من جانب موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكد مسؤول فاتيكاني القول: “نحن منفتحون ومستعدون للقيام بكل ما هو ممكن، وإذا كان هناك فرصة انفتاح صغيرة، فسنستفيد منها بالتأكيد”، فيما يتعلق بإمكانية أبدتها موسكو لإجراء حوار مع البابا حول أوكرانيا.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في تصريحات على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) غير الحكومية، المعنية بمشاريع التعاون الإنمائي، في روما الأربعاء، إنه “حتى الآن لا نعرف ما تعنيه هذه الكلمات من جانب المتحدث باسم الكرملين وما هي التطورات التي قد تحدث”.

أما بالنسبة للإشارات الواردة من الفاتيكان، فقد لفتت الكاردينال إلى أنه، “كما قلنا دائمًا، نحن منفتحون ومستعدون لفعل كل شيء ممكن، ونحن نرى ما يمكن فعله بهذا الصدد”.

وبشأن الاتصال ببوتين، كيريل وبايدن تلبية لاقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكر أمين سر حاضرة الفاتيكان: “سنرى الإطار الممكن للقيام بذلك، دعونا نفكر بالأمر”.