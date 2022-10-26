الحرب بأوكرانيا والتحديات الصينية وأزمة الطاقة محور مكالمة ميلوني-بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق أمس الثلاثاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الامريكي جو بايدن.

وأعربت ميلوني خلال الاتصال الهاتفي عن شكرها للرئيس بايدن على تهنئته، وجددت التأكيد على أواصر “الصداقة العميقة التي تربط إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية”، حسبما أفادت السلطات في روما.

وشددت ميلوني على “أهمية الشراكة عبر الأطلسي، لا سيما في ظل التحديات التاريخية التي تواجهها الديمقراطيات الغربية، مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والغذاء”.

ووفق البيت الأبيض، أكد الزعيمان، خلال مكالمة التهنئة لميلوني، على “العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا”، وأعربا عن “استعدادهما للعمل معًا في إطار التحالف عبر الأطلسي لمواجهة التحديات المشتركة”، وكذلك “التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، ومحاسبة روسيا على عدوانها والتصدي للتحديات التي تطرحها الصين وضمان مصادر طاقة مستدامة وبأسعار معقولة”.