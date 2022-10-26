الوسيط الأمريكي إلى لبنان وإسرائيل لوضع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحيز التنفيذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن المنسق الرئاسي الخاص عاموس هوكستين سيغادر إلى لبنان اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التاريخية لترسيم الحدود البحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل.

وحسب البيان الصادر في واشنطن، فإن هوكستين سيلتقي في بيروت كل من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتعبير عن امتنانه لكل منهما على “روح التشاور والانفتاح التي تحلت طوال فترة المفاوضات والتي وُضعت أسسها تحت قيادة الرئيس بري بموجب إطار عام 2020” لخط الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

ويتوجه الوسيط الأمريكي هوكستين لاحقا إلى الناقورة (مقر يونيفيل) لاتخاذ “الخطوات النهائية لإدخال اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ. وبعد ذلك سيقدم الطرفان الإحداثيات البحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة”.

وسوف يسافر بعدئذ هوكستين إلى إسرائيل حيث سيلتقي رئيس الوزراء يائير لابيد ويشكره وفريقه على “دبلوماسيتهم المثابرة للتوصل إلى حل بشأن هذا الملف المهم”.