مستجدات كوفيد بإيطاليا: 93 وفاة و35043 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية بشأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (26 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 93 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و35 ألفا و43 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و846 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 120 وفاة والاصابات 48 ألفا و714 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بخمسة مرضى ليصبح في المجموع 227 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (87 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 7 آلاف و19 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة عدد حالات التعافي من الوباء منذ انتشاره بـ 22 مليونا و766 ألفا و314.

حصيلة الإصابات بكوفيد-19، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات النشطة، تبلغ 23 مليونا و443 ألفا و429.