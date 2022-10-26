وزير الدفاع الإيطالي الجديد لنظيرته الألمانية: التعاون سلاحنا الأقوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الدفاع الإيطالي الجديد غويدو كروسيتّو، في مكالمة هاتفية مع نظيرته الألمانية كريستين لامبريخت، على أن التعاون بين روما وبرلين “هو أقوى سلاح ضد العنف والحرب والغطرسة”.

وشدد كروسيتّو، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) والمقرّب من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على “إن أوروبا الدول التي تعمل كفريق هي ضمان للأمن والتنمية”، معلنا “استعداد إيطاليا لإعطاء استمرارية لعلاقة 360 درجة مع ألمانيا على أساس تقاسم خيارات السياسة الخارجية والدفاعية وعلى التعزيز المتبادل للقدرات التكنولوجية”، وفق المذكرة الصادرة في روما عقب الاتصال الهاتفي.

وأشارت المذكرة إلى أن “المكالمة كانت فرصة لإعادة التأكيد على التآزر الوثيق بين البلدين في مجال الدفاع”، القطاع الذي “يتميز بالالتزام المشترك لصالح النضال من أجل الحرية في كييف وبترسيخ هيكل الأمن العالمي”.

وأفادت بأن “الوزير كروسيتّو ، بعد تلقيه التهاني من زميلته لامبرخت لتعيينه على رأس وزارة الدفاع والشكر لتمركز وحدات إيطالية على الجناح الشرقي من حلف شمال الاطلسي، أيضًا لحماية الأمن الأوروبي، أعرب عن رغبته في مزيد من التعاون في إطار العلاقات المتبادلة وفي استمرار الحوار المثمر القائم بالفعل بين البلدين”.

وبعد تأكيده على “الرؤية المشتركة في إطار حلف شمال الأطلسي، الذي يساهم بشكل حاسم في أمن الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير التزام إيطاليا المستقبلي بتطوير دفاع أوروبي يتميز بقدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي”.