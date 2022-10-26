مفوض شؤون اللاجئين “يدق ناقوس الخطر بشأن تداعيات الجفاف في القرن الأفريقي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، زعماء العالم إلى بذل قصارى جهدهم لمساعدة دول القرن الأفريقي على كسر حلقة الصراع وأزمات المناخ. جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء في ختام زيارة إلى الصومال وكينيا، استمرت خمسة أيام.

والتقى غراندي، أثناء وجوده في الصومال، الرئيس حسن شيخ محمود وأعرب عن تضامنه مع شعب وحكومة الصومال في هذه اللحظة العصيبة: وقال “تحت قيادة السلطات الصومالية، سنواصل تكثيف الجهود الجماعية لإنقاذ الأرواح. تبذل فرق المفوضية على الأرض أقصى ما في وسعها للمساعدة، لكننا قمنا بتأمين الأموال لتغطية نسبة صغيرة فقط من الأشخاص المحتاجين”، كما جدد التزام المفوضية بدعم الصومال في السعي لإيجاد حلول للنازحين.

أما في كينيا، فقد زار غراندي اللاجئين في داداب وكاكوما، واجتمع مع السلطات المحلية وسلطات المقاطعات وأفراد المجتمع المضيف والشركاء. في داداب- حيث يعيش اللاجئون الصوماليون في المخيمات منذ أكثر من 30 عاما- شهد غراندي بنفسه كيف يؤثر الجفاف على النزوح، حيث هناك أكثر من 50 ألف لاجئ صومالي ممن وصلوا في السنوات الأخيرة- في حاجة ماسة إلى الدعم. وشهد هذا العام وحده وصول حوالي 200 ألف شخص، حسب الوكالة الأممية.

ووفقا لشبكة مراقبة الحماية والعودة التي تقودها المفوضية، يقترب عدد الأشخاص النازحين داخليا في الصومال بسبب الجفاف، خلال هذا العام وحده- من مليون شخص، إضافة إلى ما يقرب من 500 ألف آخرين بسبب الصراع وانعدام الأمن. وقد نزح العديد ممن أُجبروا بالفعل على الفرار من العنف مرة أخرى بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عاما، ناجمة عن احتجاب الأمطار لأربعة مواسم متتالية، مع توقعات باحتجاب الأمطار للموسم الخامس تواليا.

ونوهت مفوضية شؤون اللاجئين بأنه “على الرغم من الدعوات العاجلة من الوكالات الإنسانية النشطة في الصومال، فإن العواقب الكارثية والمتعددة الأوجه لم يلق لها أحد بالا نسبة لأن انتباه العالم حيث لا يزال يتركز في مكان آخر”.