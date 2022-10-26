ميلوني: لا لتحويل الاعتماد على روسيا لاعتماد على الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إنه “لا يمكننا التفكير في هدم سلاسل الإنتاج الوطني المتميز لتحقيق أهداف موضوعة قبل الحرب (الروسية على أوكرانيا) وفي سياق مختلف عن سياق اليوم”.

وأضافت رئيسة حكومة يمين الوسط، في خطاب مساء الأربعاء أمام مجلس الشيوخ غداة نيل فريقها الوزاري الثقة بمجلس النواب، “لن نكون أبدًا على استعداد للانتقال من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على المواد الخام الصينية. إنها استراتيجية لا تبدو لي ذكية جدا”.

كما تحدثت ميلوني عن “الحاجة إلى تدابير على المدى المتوسط ​​لتحرير إيطاليا من الاعتماد غير المقبول على الطاقة” المستوردة. وقالت “أفكر في استخراج الغاز الطبيعي” حيث “ينبغي استغلال مواردنا الوطنية كما تطلب أوروبا”، مشيرة إلى أن “دولا أخرى تستخرج الغاز وليس الغاز الأجنبي أقل تلويثًا” للعالم.

يشار إلى أن ميلوني تعهدت في وقت سابق بأنها لن تجدد اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى (تحالف حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) في عام 2019 مع الصين بشأن الانضمام لمبادرة مشروع (الحزام والطريق) الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية للربط بين القارات. واعتبرت، في مقابلة مع وكالة الانباء المركزية التايوانية (CNA) قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، أن انضمام إيطاليا للمبادرة “خطأً كبيراً”. وقالت “إذا وجدت نفسي مضطرة للتوقيع على تجديد تلك المذكرة صباح الغد، سيصعب علي الحصول على مبررات سياسية”.