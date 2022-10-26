أربع دول أوروبية تعرب عن “القلق البالغ حيال التوترات المستمرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا عن “بالغ القلق إزاء التوترات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأشارت مذكرة مشتركة صدرت مساء الأربعاء عن المتحدثين باسم وزارات خارجية الدول الاوروبية الأربع إلى أنه “في عام 2022، قُتل أكثر من 120 فلسطينيًا وأكثر من 20 إسرائيليًا وأصيب عدد أكبر بكثير”، مضيفة “كما أننا نشهد بقلق بالغ تصاعد العنف، بما في ذلك من جانب المستوطنين. في ظل هذه التردي، من الأهمية بمكان الآن تجنب المزيد من التصعيد”.

وحثت المذكرة “جميع الأطراف على الامتناع عن أي استفزازات وأعمال أحادية الجانب، والتخفيف من حدة التوتر بشكل فعال وإستعادة الهدوء”.

ورأت أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المسلحة ومحاسبة مرتكبيها”، ولكن “في قيامها بذلك يجب أن تحترم مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، مطالبة “بتسهيل السيطرة الأمنية الفلسطينية في المنطقة (أ) وإعادة التنسيق الأمني ​​الفعال” بين الجانبين.

ونوهت وزارات خارجية الدول الأربع بـ”إن التوترات الحالية” هي بمثابة “تذكير رهيب بضرورة استئناف الجهود السياسية لتحقيق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد لضمان حياة للإسرائيليين والفلسطينيين في سلام وأمن بشكل دائم”.