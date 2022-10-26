ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “الاحتمال الوحيد للدفع نحو المفاوضات في النزاعات هو أن يكون هناك توازن” بين الطرفين على ساحة المعركة.

وأضافت رئيسة حكومة يمين الوسط، في خطاب أمام مجلس الشيوخ الاربعاء قبل تصويت لنيل الثقة، “ما لم تكونوا تريدوني أن أقول إن السلام يتحقق بالاستسلام، فإنه يتحقق من خلال الاستمرار في دعم أوكرانيا، والسماح لها بالدفاع عن نفسها”.

وقالت ميلوني، في أعقاب إعراب حركة خمس نجوم المعارضة مجددا عن رفضها التصويت مستقبلا لصالح دفعة سلاح جديدة لأوكرانيا، “لا أعرف ما إذا كان هناك شخص ما يعتقد أنني أستمتع بالحرب. لا بالطبع، أنا آمل وسوف نعمل (كحكومة) بقدر ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل”. ولكنها زادت “يجب أن نفهم كيفية الوصول إلى هذا المبتغى: السلام لا يتحقق من خلال التلويح بأعلام قوس قزح في المظاهرات”.