مصرف إيطالي: خفض التعاملات مع روسيا إلى 3.1 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مصرف إيطالي أنه أقدم على تقليص حجم التعاملات المالية مع الإتحاد الروسي، وبأقل التكاليف، بما مجموعه 50٪، أي إلى ما يقرب من 3.1 مليار يورو.

وقال مصرف (أونيكريديت) في التقرير الخاص بحساباته للأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، إن ما سلف ذكره، “تم من خلال إجراءات استباقية ومنضبطة”، وقد “تم التأكيد على أن الالتزام بالحفاظ على نهج تدريجي للابتعاد عن المخاطر”.

وفي معرض تعليقه على نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري للمجموعة، ذكر الرئيس التنفيذي للمصرف، أندريا أورسيل، أنه “تم تحقيق نتائج مالية استثنائية مرة أخرى”، وأن “هذا هو الربع السابع على التوالي من النمو، وهي أفضل تسعة أشهر نشهدها منذ عقد من الزمن على الأقل. نحن متقدمون كثيرًا على أهداف خطتنا، على الرغم من التوحيد الحصيف لخطوطنا الدفاعية”.

وأشار رئيس المصرف إلى أن “خطتنا المسماة (Unicredit Unlocked) تؤتي ثمارها”، مبيناً أن “تحولنا الصناعي يجري على قدم وساق، ونتائجنا إيجابية بشكل متكرر، بينما نعمل على تحسين توجهنا لعام 2022 بأكمله”.