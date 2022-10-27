وزير إيطالي: تلزم أمانة مدنية لإلغاء البيروقراطية التي تبطئ الاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “عملي الأول كوزير، سيكون إنشاء مكتب أسميه الأمانة المدنية للأعمال، والذي سيهتم بالقضاء على البيروقراطية التي تبطئ استثمارات شركاتنا”.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، في تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) الخميس، “إنني أفكر بالفعل بما يجب القيام به، وبشكل خاص للدفاع عن الإبداع الإيطالي الذي يحسدنا العالم عليه”.

وأوضح الوزير أن تقييد تدخل الدولة في شؤون الشركات “هو أحد نقاط التسمية الجديدة التي تُمنح للوزارة، وهي أكثر بكثير من مجرد اسم، إنها مهمة جديدة. ولن يكون التركيز على سياق اجتماعي وتنموي، بل على الشركات”. وبالتالي “فإننا سنهتم بمن يشرعون بنشاط تجاري أو يديرونه”، بل “وبكل من يساهم في ذلك أيضاً، كالعمال والموظفين. سنساعد من يخلق الثروة بإزالة جميع العقبات أمامه”.

ولذلك أعلن أورسو: “سننفذ المادة 30 من مرسوم المساعدات بالكامل، والتي تسمح للوزارة أو الحكومة باتخاذ إجراءات لم تنفذها مؤسسات أخرى، أي إذا لم تستجيب الإدارات المحلية بسرعة، فسوف نتدخل”. واختتم بالقول “سنلعب دور أمين المظالم التجارية، وهو اسم المكتب الذي سأقوم بإنشائه في الوزارة لتنفيذ هذا العمل المهم المتمثل بإلغاء البيروقراطية”.