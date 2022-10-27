وزير إيطالي: خطة لتقليل الاعتماد الطاقي والتحول إلى مركز للطاقة بحوض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن “الطاقة تحرك الصناعة” وأن “أحد أهدافنا هو تطوير خطة تجعلنا أقل اعتمادًا بأسرع وقت ممكن، ومن ثم التحول إلى مركز طاقة متوسطي”.

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، في تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) الخميس، أن “التحرك سيكون على عدة جبهات. أولاً وقبل كل شيء، لمضاعفة الإنتاج من الغاز الوطني من الحقول الحالية. منذ عشر سنوات كنا نستخرج 13 مليار متر مكعب في السنة، وقد خفضنا الإنتاج هذا العام إلى 3 مليارات”.

وأوضح الوزير أن “العشرة مليارات المفقودة هي تلك التي اشتريناها من روسيا، وهذا غباء، سنضاعف نشاط الإستخراج لنعود إلى 6 مليارات مرة أخرى”. بالإضافة إلى ذلك، “سنسمح بإجراء نشاط حفر جديد في وسط البحر الأدرياتيكي، حيث تقوم دول أخرى بالتنقيب أصلاً”.

وأستدرك أورسو: “لكننا سنضغط بشدة على استخدام الخلايا الكهروضوئية، لمساعدة الشركات لكيلا تبقى مضطرة للخوف من وصول الفواتير. سنسمح لكل من يمتلك سقيفة في منطقة صناعية، أن يكون قادراً على خلق أشكال من الطاقة، مفيدة لنشاطه وللمجتمع الطاقي”، أي “لتقنين الطاقة المنتجة داخل المنطقة الصناعية، والسماح بمزيد منها أيضاً”.

وأردف، “لذلك، ستكون إيطاليا مركزًا للطاقة وسنحقق هذا بفضل خطوط أنابيب الغاز الحالية وخطين جديدين، أحدهما يأتي من إسرائيل، مصر وقبرص، وهو ما يسمى بوسيدون. والآخر هو الذي سنبنيه بالاتفاق مع إسبانيا عبر البحر التيراني، إن استمرت فرنسا بفرض عدم ربط الشبكة الإسبانية بأراضيها”.

وخلص القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الى القول: “هكذا سنقلب وضع الطاقة في أوروبا بأكملها”، وكذلك “بالاستعداد للارتباط بالهيدروجين الأخضر في غضون 10-15 سنة”.