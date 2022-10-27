إيطاليا: وصول 43 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن مزيد من عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، حيث وصل إليها 43 مهاجراً خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عملية رسوّ مستقلة حملت 7 تونسيين إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، جميعهم رجال، تم تعقبهم من قبل قوات الشرطة المالية على الرصيف التجاري، كانوا على متن قارب صغير طوله 5 أمتار فقط، تم الاستيلاء عليه، وقد تمكنوا من اختراق نقاط السيطرة والوصول إلى الجزيرة”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد ذلك بوقت قصير، وصل 36 شخصاً عند رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)، على متن زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، من بينهم 15 امرأة و4 قاصرين”، كانوا “يبحرون على متن زورق تم اعتراضه على بعد حوالي 6 أميال بحرية عن منطقة كابو بونينتي”، أقصى غرب لامبيدوزا.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بعد إجراء الفحوصات الصحية الأولية على المهاجرين، وكذلك بالنسبة لحوالي 200 مهاجر وصلوا يوم أمس، ورد الأمر بنقل الجميع إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.