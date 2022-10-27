نائب رئيس وزراء أذربيجان: أمن الطاقة مضمون لدول عديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باكو ـ أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف، أن بلاده ضمنت في الأشهر الأخيرة “أمن الطاقة للعديد من البلدان”.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي في العاصمة باكو الخميس، أضاف مصطفاييف، أن “الأمر لا يقتصر على الغاز والنفط وحسب”، بل أن “إحدى أولويات اقتصادنا هي الطاقة الخضراء”، وذلك “بهدف الانتقال من 17٪ من الإنتاج الحالي إلى 30٪”.

يذكر أن المنتدى الذي تنظمه جمعية (Conoscere Eurasia)، غرفة التجارة الإيطالية الأذربيجانية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الأذربيجانية، يخصص هذا العام لـ”التعاون الاقتصادي الأوراسي في سياق الواقع العالمي الجديد”.