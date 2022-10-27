موسكو: لماذا يريد الاتحاد الأوروبي حذفنا؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باكو ـ شن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، هجوماً جديداً ضد الإتحاد الأوروبي في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، قائلا إن “أوروبا تتبنى سياسة ترمي إلى حذف روسيا”.

وأضاف أوفرشوك، أن هذا المنتدى “كان من المنطقي عقده في إيطاليا”، لكن “بسبب هذه السياسة، لم تعد هناك اتصالات بعد”، بين الدول الأوروبية والاتحاد الروسي.

وأشاد نائب رئيس الوزراء، بـ”حماس” رئيس جميعة (Conoscere Eurasia) أنطونيو فاليكو، المنظم للحدث”، قائلا إنه “سيكون من المثير للاهتمام توظيف هذا اللقاء النادر لمعرفة نتائج قطع العلاقات بين روسيا وأوروبا، حتى لو بدا قبل وقت قصير أن فكرة أوراسيا تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك يمكن أن تصبح حقيقة”.

كما تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي عن موضوع إمدادات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً كيف أنها تقلصت أما لأن أنابيب الغاز “قد أُغلقت”، أو “لأنها تخضع لعقوبات أو بسبب تفجيرها”.