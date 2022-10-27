برودي: السلام في أوكرانيا أول هدف يجب متابعته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا ـ أطلق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، نداءً بأن السلام في أوكرانيا “هو الهدف الأول الذي يجب أن نسعى إليه، بأسرع وقت ممكن، وبأكثر الطرق إرضاءً، من خلال استئناف المحادثات التي توقفت”.

وفي ارتباط فيديوي من بولونيا بمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي الخامس عشر، والذي يُعقد هذا العام في عاصمة أذربيجان ـ باكو، قال برودي، إنه “كانت هناك لحظات تقدم حقيقي في العلاقات بمنطقة أوراسيا”، أما “الآن، فنحن في لحظة صعبة للغاية، فهناك توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، انتشار وباء كوفيد 19، وكذلك هذا التوتر الرهيب في أوكرانيا”.

وشدد الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، على “وجوب أن نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوضع الذي كان يُفكر فيه بشكل موضوعي، ببناء علاقة تعاون دائمة”، فـ”نحن نؤذي بعضنا البعض، لقد استثمرنا في العلاقات الاقتصادية، البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والاتصالات. لكن كل هذا يبدو وكأنه شيء من الماضي”.

واسترسل، “بدلاً من ذلك، وبالنظر إلى الأهداف التي حددتها أوروبا وآسيا لنفسيهما في إفريقيا أيضاً، على ضوء الحاجة إلى تعاون قوي للغاية”، فإن “إعادة بناء الحوار الذي يجب أن يتم في إطار العدالة، واحترام العلاقات الإنسانية يُعدّ أمراً ضرورياً، من الناحية القانونية، على صعيد احترام تنوعنا أيضاً”.

وخلص السياسي المخضرم الى القول، إن “لا أحد يريد تحويل الآخرين عن رؤيتهم الخاصة للعالم، لكن لدينا كل الاحتمالات ويقع عليها واجب إيجاد طرق للعيش المشترك”، لذا “آمل أن يكون هناك مستقبل، وهو بالتأكيد أهم من الحاضر بكثير”.