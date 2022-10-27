موسكو: نشهد المرحلة الأخيرة لانتحار أوروبا الطاقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باكو ـ أعربت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، ألكسندر غروشكو، عن الاقتناع بأنه: “نحن في المرحلة الأخيرة من الانتحار الطاقي في أوروبا”.

وفي خطابه خلال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي الملتئم بالعاصمة باكو الخميس، قال غروشكو “حقيقة دخولنا إلى هذه المرحلة، تتجلى من خلال رد فعل أوروبا المتمثل بالبرود المطلق إزاء الهجمات على خطي الغاز نورد ستريم 1 و2، المملوكين لروسيا، لكنهما يشكلان أساس أمن الطاقة في أوروبا”.

وأعاد الدبلوماسي الروسي بناء الملابسات التي قادت إلى هذه المرحلة، منذ بدء التعاون بين روسيا وأوروبا لبناء أول خطوط أنابيب الغاز، حتى “التخلي التام عن الحرية من الجانب الأوروبي، التي استبدلها بالاعتماد على الولايات المتحدة”.

وذكر نائب الرجل الثاني في الدبلوماسية الروسية، أنه على مدى عقود “تم تنفيذ عشرات المشاريع في سياق التعاون بين موسكو والدول الأوروبية، والتي ظلت خارج السياق الأيديولوجي، كانت هناك الحرب الباردة ثم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، واختفت دول بأكملها من على الخريطة، لكن لم يفكر أحد باستخدام التعاون في مجال الطاقة سلاحاً للضغط أو كسلاح عسكري”.

ثم اشتكى نائب وزير الخارجية الروسي، من أنه في مرحلة معينة “قرر الأوروبيون التخلي عن المزايا التي كانت ثمار التعاون مع روسيا”، بينما “تمكنت الولايات المتحدة في الوقت ذاته من تجنب أكثر ما كانت تخشاه، ألا وهو التقارب بين روسيا وأوروبا”.