ميلوني: وضع المصلحة الوطنية في المركز من أجل إيطاليا عظيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاعراب عن رغبة الحكومة في إعادة بلادها لتكون “مركزا استراتيجيا واقتصاديا في منطقة المتوسط”، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة إنريكو ماتي الذي قاد مجموعة (إيني) لمنافسة وكسر احتكار شركات النفط الأمريكية-البريطانية الكبرى لسوق البترول.

وكتبت ميلوني في منشور على منصة (فيسبوك) “بعد ستين عامًا من وفاته، نريد أن نتذكر إنريكو ماتي: سياسي ومدير إيطالي ساهم بفضل رؤيته وبعد نظره في النمو الصناعي لإيطاليا بعد الحرب ” العالمية الثانية.

وأردفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) القومي “مثاله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى وسوف نحتفظ بذكراه لإعادة ولادة أمتنا، بحيث تعود مركزًا استراتيجيًا واقتصاديًا في منطقة المتوسط بمتابعة مسارات الاستقلال بمجال الطاقة والتعاون المتبادل بين دول العالم”.

وقالت رئيسة حكومة يمين الوسط “تمامًا كما فعل إنريكو ماتي، نعتزم وضع المصلحة الوطنية في المركز من أجل إيطاليا، دولة تفكر وتنفذ بصورة عظيمة”.