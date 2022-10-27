مكالمة هاتفية بين ميلوني وستولتنبرغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “الدعم الكامل لأوكرانيا ضد العدوان الروسي وعلى أهمية تعزيز التزام حلف شمال الأطلسي (ناتو) من منظور عالمي بالتصدي للتهديدات بمختلف طابعها ومن جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بما في ذلك تحديات الجنوب”.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية لميلوني الخميس مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية.

وأكدت ميلوني “أن حلف شمال الأطلسي لا غنى عنه للدفاع عن الأمن والقيم المشتركة التي تميز الهوية الغربية”، معربة عن أملها في لقاء الأمين العام ستولتنبرغ “قريبًا وشخصيًا”.