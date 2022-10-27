مستجدات كورونا بإيطاليا: 94 حالة وفاة و31760 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (27 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 94 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و31 ألفا و760 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

هذا، وتعهد وزير الصحة في الحكومة الجديدة، أوراتسيو سكيلاتشي، “بحرية أكبر” للمواطنين، باعتبار أن “مرض كوفيد يختلف تمامًا اليوم عما كان عليه في السابق”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 178 ألفا و940 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 93 وفاة والاصابات 35 ألفا و43 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بأربعة مرضى ليصبح في المجموع 223 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (138 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 6 آلاف و881 حالة.

وتقدر بيانات وزارة الصحة عدد حالات التعافي من الوباء منذ انتشاره بـ 22 مليونا و812 ألفا و6.

حصيلة الإصابات بكوفيد-19، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات النشطة، تبلغ 23 مليونا و475 ألفا و187.