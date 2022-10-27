بلينكن مهنئا حكومتي إسرائيل ولبنان: انجاز تاريخي سيعزز أمن وازدهار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن بالتهنئة لحكومتي إسرائيل ولبنان بمناسبة توقيعهما اليوم في الناقورة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأشار في مذكرة الخميس إلى أن هذا “الإنجاز التاريخي سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”، مثمنا الدبلوماسية الامريكية التي عملت كوسيط بين الطرفين.

وقال “توضح هذه الاتفاقية بشكل هادف رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملاً وازدهارًا”، والتي ستجلب “نفس القدر من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان”، كونها “ستعزز المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل” من جانب، بينما “تشجع الاستثمار الأجنبي الذي تمس الحاجة إليه للشعب اللبناني في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمرة”، من جانب آخر.

وأضاف بلينكن “لم يكن هذا الاتفاق التاريخي ممكناً لولا مثابرة ودبلوماسية قادة إسرائيل ولبنان، والعمل الجاد الذي قام به المنسق الرئاسي الخاص (عاموس) هوكستين وفريق وزارة الخارجية في إحضار الطرفين إلى طاولة الاتفاق”.