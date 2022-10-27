المنامة تستضيف الحوار السادس بين الاتحاد الاوروبي والبحرين حول حقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين جولة حوارهما السادسة حول حقوق الإنسان في المنامة اليوم الخميس، حيث “تبادل الجانبان المعلومات حول آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي والبحرين واتفقا على مواصلة الحوار المفتوح والبناء للتصدي المشترك للتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات”.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، “غطى الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون”، مستعرضا قضايا من بينها “عقوبة الإعدام”، و”الحق في محاكمة عادلة، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق العمل وحرية الدين أو المعتقد”، كما “أثيرت قضايا فردية مع محاورين بحرينيين”.

وأشاد الاتحاد الأوروبي “بجهود البحرين المستمرة في تعزيز الحوار بين الأديان”، مؤكدا “الالتزام بمواصلة دعم جهودها لتعزيز شمولية وانفتاح المجتمع”، كما رحب التكتل الموحد “باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على أهمية تنفيذها الكامل والسريع”.

كما تمت مناقشة “التعاون في المنتديات متعددة الأطراف” والتحضير للاستعراض الدوري الشامل القادم لمملكة البحرين، وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد جولة الحوار القادم حول حقوق الإنسان في بروكسل في عام 2023.

وأشارت المذكرة إلى أن وفد دائرة العمل الخارجي الأوروبي EEAS قام زيارة المعهد الوطني لحقوق الإنسان.